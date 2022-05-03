"Bayramınız Kemerli Olsun" trafik denetimi - Haberler

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"Bayramınız Kemerli Olsun" trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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'Bayramınız Kemerli Olsun' trafik denetimi

Ramazan Bayramı nedeniyle farklı illerden memleketlerine gelen vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için Erzincan'da jandarma ve polis trafik ekiplerince yol kontrol ve denetimleri kesintisiz olarak devam ediyor.

ERZİNCAN (İHA) - Ramazan Bayramı nedeniyle farklı illerden memleketlerine gelen vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için Erzincan'da jandarma ve polis trafik ekiplerince yol kontrol ve denetimleri kesintisiz olarak devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Bayramınız Kemerli Olsun" uygulaması dahilinde Erzincan'da da emniyet kemeri kontrolü gerçekleştiriliyor. Trafik ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, sürücülere trafik işaret ve kurallarına uymaları bilgisi verilerek, emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı. Emniyet kemerini takan sürücülere teşekkür eden trafik ekipleri, bilgilendirme faaliyetinin ardından sürücülere broşürler verdi. Merkez ve ilçelerde sürücülerin ve yolcuların huzurlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla bazı güzergahlarda dron ile trafik yoğunluğu denetlendi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı, Erzincan, Jandarma, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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