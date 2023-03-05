Bayramiç'te ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Otomobil sürücüsü Müjdat Tutkun olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza gece saatlerinde Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Üçyol köyü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Müjdat Tutkun idaresindeki 17 KG 375 plakalı otomobil nedeni belli olmayan bir şekilde kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği otomobil sürücüsü Müjdat Tutkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsünün cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇANAKKALE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çanakkale Bayramiç 3. Sayfa Haberler

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