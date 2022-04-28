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Bayramı "Zehir" edeceklerdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayramı 'Zehir' edeceklerdi

Muğla'nın Milas ilçesinde, narkotik ekiplerince yapılan çalışmada 4 kilo esrar ele geçirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, narkotik ekiplerince yapılan çalışmada 4 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, İstanbul'dan "Bayram Tatiline Yönelik" yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi edinmesinin ardından çalışma başlattı. Yapılan takip sonunda Milas'ta durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramada, 4 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili E.S., A.Ş. ve E.K. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Narkotik, Esrar, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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