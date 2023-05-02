Bayramı, ölüm günü oldu

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işe giderken trafik kazasında hayatını kaybeden belediye personelinin cenazesi yakınları tarafından alındı.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işe giderken trafik kazasında hayatını kaybeden belediye personelinin cenazesi yakınları tarafından alındı. Personelin vefat haberini duyan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sosyal medya hesabından paylaştığı vefat mesajında, "Belediye emekçimiz Ali Karagöz'ün motosikleti ile işe giderken en üst promil alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendim. Emekçi kardeşime Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaza, dün saat 16.00 sırasında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent merkezine seyir halindeki Hamdi K. (23) idaresindeki 38 NF 052 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Ali Karagöz (40) idaresindeki 07 ATC 041 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet refüje devrilirken, işe gitmek üzere yola çıkan Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Ali Karagöz ve arkasındaki yolcu İrfan Koca (41) yola savruldu. Kontrolden çıkan otomobil ise kayarak refüj kenarındaki betona ve ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Karagöz ve İrfan Koca, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil içinde sıkışan yolcu Feyza A. (22), itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabası ile kurtarıldı. Sürücü Hamdi K. ve Feyza A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri personeli olan Ali Karagöz, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti, İrfan Koca'nın ise ayağında kırıklar olduğu öğrenildi.

Otomobil hurdaya dönerken, yerde bir alkol şişesinin olduğu görüldü. Alkolmetreyi üfleyen otomobil sürücüsü 6,00 promil alkollü çıktı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Üzüntüyle öğrendim"

Karagöz'ün cenazesi ise bugün sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan yakınları tarafından alındı. Cenazenin Aksu ilçesi Hacıaliler Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenilirken, Karagöz'ün vefat haberini duyan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Uysal, şu ifadelere yer verdi:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde çalışan belediye emekçimiz Ali Karagöz'ün motosikleti ile işe giderken en üst promil alkollü bir sürücünün kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendim. Emekçi kardeşime Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Kazada yaralanıp hastaneye kaldırılan çalışma arkadaşımız İrfan Koca'ya acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun." - ANTALYA