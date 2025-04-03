Bayramda Trafik Denetimleri Sıkılaştı

Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları ve radar denetimleriyle trafik ihlalleri tespit edilerek sürücülere cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde, kask takmayan, emniyet kemeri kullanmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, direksiyon başında cep telefonu kullanan 2 bin 457 sürücüye işlem yapıldı. Bayram tatili süresince gerçekleştirilen radar kontrollerinde ise hız sınırlarına uymayan 199 sürücüye cezai işlem uygulandı. Yetkililer, bu denetimlerin sürücülere ceza yazmak amacıyla değil, kazaları önlemek ve can kayıplarını sıfıra indirmek için yapıldığını belirtti. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bayram tatili boyunca denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MUĞLA