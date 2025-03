Bayramda Trafik Denetimleri Artırıldı

Bayram boyunca EDS ve radarlar devrede olacak

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca Elektronik Denetleme Sistemi ve radarlarla denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

Bugün başlayacak 9 günlük bayram tatili nedeniyle başkentte trafik denetimleri artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturarak sürücüleri denetleyecek. Jandarma ve polis ekipleri olmak üzere 69 bin 11 personel ile gerçekleştirilecek kontroller, trafikte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması adına bayram boyunca devam edecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Muhittin Ayhan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sebebiyle şehirlerarası trafikte yoğunluk beklediklerini dile getirerek, "Gerekli tedbirlerimizi aldık. İçişleri Bakanlığı olarak Bakanımızın talimatıyla polis ve jandarma ekipleri olmak üzere 69 bin 11 personel, bayram süresince yollarda olacak. Vatandaşlarımızın can kaybı ve yaralanma yaşamadan memleketlerine ulaşması için her türlü tedbiri aldık. Bayram kazalarında en önemli yeri maalesef hız kazaları alıyor. Bunu önlemek için tüm radarlarla gece gündüz denetim yapacağız. Ayrıca yine elektrik denetim sistemlerimiz, hız koridorlarımızda bayram boyunca çalışıyor olacak. Havadan helikopterler ve dronlarla denetim yapacağız. Her alanda, her türlü denetimi gerçekleştireceğiz ama bunların hiçbiri aslında vatandaşlarımıza ceza yazmak için değil. Kaza ve can kayıplarını azaltmak için bu denetimleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.