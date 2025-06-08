Bayramda Tartışma, Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Bayramda Tartışma, Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
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Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk günü başlayan tartışma, bayramın 3. gününde yeniden alevlendi. İki kişi pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, şüpheliler kayıplara karıştı.

Bayramın ilk günü tartıştılar, 3. günde silahlar konuştu: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kavga eden grup arasında, bayramın 3. günü yeniden tartışma çıktı. Çıkan tartışmada pompalı tüfekle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay; Canik Kuzeyıldızı Mahallesi Kocasinan Paşa Sokak numara 4 önünde meydana geldi Edinilen bilgiye göre M. Ş. ve yeğeni N. E. B. sokak üzerinde bulunduğu esnada O. T.'nin yanlarına gelerek laf atıp kavga çıkardığı, bu sırada A. K. Ç.'nin gelerek pompalı tüfek kabzası ile N. E. B'nin yüzüne vurduğu, yüzünde 1 santimlik kesi oluştuğu, akabinde de ateş ederek M. Ş'yi sol ayak bilek kısmından pompalı tüfek ile yaraladığı öğrenildi. Her iki şahsın da hayatı tehlikesi olmadığı öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheliler ise olay yerinden firar etti. Öte yandan olayın bayramın 1. Günü taraflar arasında kavga olduğu bugün de aynı sokakta karşılaştıkları laf atma akabinde aralarında çıkan kavga sonucu meydana geldiği değerlendirildi.

Ayrıca, yarılılar Gazi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, O. T. ise polis nezaretinde Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sağlık kontrolüne getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - 3.Sayfa
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