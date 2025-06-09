Bayramda Meydan Savaşına Dönüşen Kavga

Bayram günü meydan savaşı gibi kavga kamerada

HATAY - Hatay'da iki grup arasında sokak ortasında çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Adeta savaş ortamına dönen kavga anbean kameraya yansıdı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 3. günü gündüz saatlerinde İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 2 grup arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada 17 kişinin olduğu grupta herkes birbirine saldırdı, o anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların birbirine saldırdığı ve kavganın bir süre devam ettiği görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine polis ekipleri gelmeden vatandaşların müdahalesiyle son buldu.