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Ardahan'da bayramda kar sürprizi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ardahan'da bayramda kar sürprizi Ardahan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Ardahan'da bayramda kar sürprizi

ARDAHAN - Ardahan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi ile Posof ve Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısı arasında bulunan deniz seviyesinden 2 bin 550 metre yükseklikteki Ilgar Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan yağmur sabah saatlerinde yerini Kar yağışına bıraktı. Bayramın ilk gününde yağan kar vatandaşları şaşırtırken karayolları ekipleri karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışının yoğunlaştığı Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak kontrol noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret eden Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kar altında görevlerini yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.

Uygulama noktalarının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi Acil servisini de ziyaret eden Vali Öner, bayramı görev başında karşılayan personelin bayramını kutladı.

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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