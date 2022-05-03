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Bayramda da denetimler devam etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayramda da denetimler devam etti

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri "Bayramınız kemerli olsun" denetimi yaptılar.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri "Bayramınız kemerli olsun" denetimi yaptılar. Dron ile yapılan denetimde iki araç sürücüsüne 854 TL cezai işlem uygulandı.

Düzce Merkez Aydınpınar yolunda dron ile özel trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimde 2 araç sürücüsüne geçme kurallarına riayet etmemek suçumdan 854 TL tutarında idari işlem uygulardı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ayrıca 'Bayramınız Kemerli Olsun' denetimi yapıldı. Denetimde sürücü, yolcu ve diğer yol kullanıcılarına kolonya, çikolata ve şeker ikramında bulunuldu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Türk Lirası, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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