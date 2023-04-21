Bayramda acılar tazelendi, boğazlar düğümlendi

Deprem bölgesinde en acı bayram

GAZİANTEP - Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, deprem sonrası ilk bayramda acılar tazelendi. Yaşadıkları acıyı anlatmakta zorlanan depremzedelerin sarf etmek istedikleri kelimeler ise adeta boğazlarına düğümlendi.

Kahramanmaraş depremlerinin en yıkıcı olduğu yerlerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çadır ve konteyner kentlerde ramazan bayramını karşılayan depremzedeler bayram heyecanını ve kaybettikleri onlarca yakınlarından ayrı bir bayram yaşamanın hüznünü bir arada yaşadı. Konteyner ve çadırların önüne kurdukları masada, ziyaretçilerine kolon yağış, çikolata ve şeker ikram eden depremzedeler, bayram namazından sonra mezarlıklara giderek, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı kerim okuyup, dualar etti.

Yan yana yatan yakınlarının mezarları başında göz yaşları döken depremzedelerin yaşadıkları acıyı ifade etmelerinde ise kelimeler yeterli olmadı. Sözleri boğazlarında düğümlenen depremzedeler, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bir daha deprem ve benzeri doğal afetlerin yaşanmaması konusunda da dua etti.