Bayram temizliği yapılan apartman dairesinde yangın

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evde yaklaşan bayram öncesi daha yeni temizlik yapıldığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evde yaklaşan bayram öncesi daha yeni temizlik yapıldığı öğrenildi.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Battal Gazi Caddesi Birgül Sokak'ta yer alan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın zemin katında bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, dairenin diğer odalarına da sirayet etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bilindirilmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öte yandan, yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle aile fertlerince dairede yeni bayram temizliği yapıldığı öğrenildi. Yangın sebebiyle dairede büyük hasar meydana gelirken, çoğu mobilya ile kişisel eşya da kullanılamaz hale geldi. Dairenin son hali ise vatandaş kamerasına yansıdı. - KOCAELİ