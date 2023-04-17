Bayram tedbirleri görüşüldü

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen 'Bayram tedbirleri' genelgesi çerçevesinde Muğla'da alınacak asayiş ve güvenlik tedbirleri Vali Orhan Tavlı başkanlığında ilçe kaymakamlarının katılımı ile görüşüldü.

Ramazan Bayramı nedeniyle karayolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek. Trafik güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla 'Bu Yolda Sana Çok Güveniyoruz' sloganı başta olmak üzere 'Bayramınız Kemerli Olsun', 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz', gibi önceki yıllarda hazırlanan sloganları da sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanma oranına artırmak amacıyla hatırlatıcı nitelikte kullanılacak. - MUĞLA