Bayram tedbirleri artırıldı

Düzce'de trafik polisleri, vatandaşların Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için uygulamalarını artırdı. Otobüs terminalinde yapılan uygulamada, yolcuların emniyet kemeri takması gerektiğini vurgulayan ekipler, ayrıca çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, bayram tatili için memleketlerine giden vatandaşların rahat yolculuk yapması amacıyla Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada polis memuru Zeliha Sezer, yolculara uyarılarda bulunarak, "Emniyet kemeri sizin araç içinde savrulmanızı engeller. Yüzde 75 oranında sizi hayatta tutar. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın, hayatta kalın. Bu yolda size güveniyorum" uyarısında bulundu. Uyarının ardından emniyet kemeri takılı olmayan bazı yolcular, emniyet kemerlerini takarak, polis memurunun uyarısını dikkate aldı.

Uygulamalar hakkında bilgi veren trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Bayram Derman, "Her bayram olduğu gibi Düzce İl Emniyet Müdürlüğümüz, otogarlarda ve ana güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor. Bu bayramda da bayram öncesi tedbirlerimiz artarak devam ediyor. Vatandaşlarımızın bayramını huzurlu yolculuklarının güvenli olması için denetimlerimize ağırlık veriyoruz. Aynı zamanda emniyet kemerlerini kontrol ediyoruz, uyarılar yapıyoruz. Ayrıca yolcu olan çocuklarımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Şehrin tamamında bu denetimler yapılmakta. Ancak şehirlerarası otogarda bu denetimlere ağırlık veriliyor. Vatandaşlarımızın özellikle sürücülerimizin hız kurallarına uymalarını, varacakları noktalara sağlıklı varmalarını temenni ediyoruz" dedi.

Aynı zamanda trafik ekipleri, çocuklara da çeşitli hediyeler vererek, iyi yolculuklar ve iyi bayramlar diledi. - DÜZCE