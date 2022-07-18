Bayram tatilinde Kütahya'ya 722 bin 404 araç giriş yaptı Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinde uygulanan trafik tedbirleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş konuları görüşüldü. Vali Ali Çelik, bayram tatilinde Kütahya'ya 722 bin 404 aracın giriş yaptığını söyledi. Huzurlu ve güvenli bir tatil süreci yaşandığını kaydeden Vali Çelik, trafik kurallarına uyan vatandaşlara ve bayramı görev başında geçiren kolluk birimlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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