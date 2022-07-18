Bayram tatilinde Kütahya'ya 722 bin 404 araç giriş yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bayram tatilinde Kütahya'ya 722 bin 404 araç giriş yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bayram tatilinde Kütahya'ya 722 bin 404 araç giriş yaptı

Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinde uygulanan trafik tedbirleri, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, asayiş konuları görüşüldü.

Vali Ali Çelik, bayram tatilinde Kütahya'ya 722 bin 404 aracın giriş yaptığını söyledi.

Huzurlu ve güvenli bir tatil süreci yaşandığını kaydeden Vali Çelik, trafik kurallarına uyan vatandaşlara ve bayramı görev başında geçiren kolluk birimlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title