Bayram Tatilinde Araç Kiralama Dolandırıcılıklarına Dikkat!

Bayram tatilinde araç kiralamak isteyenler kiralama firmalarına yönelirken, bayram kampanyası adı altında sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen dolandırıcılık oyunları artış gösteriyor.

Uzmanlar, kurumsal firmaların isimlerini taklit eden sahte platformlar aracılığıyla vatandaşlardan ödeme alındığını, hatta WhatsApp üzerinden IBAN göndererek para talep edildiğini belirtiyor. Uzmanlar, bu tür yöntemlerle yapılan dolandırıcılıkların hem vatandaşları hem de sektördeki güvenilir firmaları mağdur ettiğine dikkat çekerek, araç kiralamadan önce firma güvenilirliğinin mutlaka sorgulanması gerektiğini vurguluyor.

"Şu anda çok afaki bir yoğunluğumuz yok"

Diğer sezonlara göre bu bayramın biraz daha durgun geçtiğini söyleyen rent a car işletmecisi Murat Demirkul, "Bunun sebebi de hava şartları, sıcaklıkların biraz daha düşük olması ve resmi olarak bayram tatilinin açıklanmaması nedeniyle şu anda çok afaki bir yoğunluğumuz yok. Ama bu yoğunluğu pazartesi, salı, resmi tatilin açıklanmasından itibaren biraz daha yoğunluk olacak diye bekliyoruz" dedi.

"Hiçbir kurumsal firma vatandaştan WhatsApp'tan IBAN atarak para istemez"

Rent a car sektöründe dolandırıcılık olaylarının devam ettiğini belirten Murat Demirkul, "Vatandaşlarımızın bunun için daha bilindik firmalara yönelmeleri gerekiyor ya da kurumsal firmalardan araç tercihleri yapabilir. Fakat kurumsal firmada da araç tercihi yaparken son dönemlerde artan bu kurumsal firmaların internet sitelerini kopyaladıklarını görüyoruz. Hiçbir kurumsal firma vatandaştan WhatsApp'tan IBAN atarak para istemez. 'Siz ücret ödemesini yapın. Vale kapınıza aracı getirecek' bu tür söylemlerde bulunmaz. Halkımızın emin olmadığı rent a car firmalarından uzak durmasını rica ediyoruz. Çünkü bu tür durumlar bizim sektörümüzde karalamaya neden olabiliyor. Bu durumda biz de mağdur oluyoruz" şeklinde konuştu.

Araç kiralarken detaylı bir şekilde videoya alın

Araç kiralaması yapacak kişilerin alması gereken önlemlere değinen Murat Demirkul, "Kiralama yapacaklar araç kiralarken firma yetkilisiyle beraber detaylı bir şekilde aracın etrafını videolu kayda alır ise aracı alırken ve teslim ederken bu kayıt karşılaştırıldığında hiçbir problem yaşamazlar. Ayrıca bakımlı olup olmadığını firma yetkilisinden de öğrenebilirler ve bir de zaten düşük kilometrede araçları kiralamayı tercih ederlerse bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyoruz. Şu anda fiyatlar aracına göre bin lirayla 3 bin lira arası değişiyor. Orta segmentli araçlar bin 500 civarı seyrediyor. Şu anki fiyatlarımız böyle. Bazen internette görüyoruz 500 liraya, 600 liraya araçlar. Bu tür fiyatlara itibar edilmemesi gerekiyor. Halkımız parasını olmayan araca bağlamasın yani. 500, 600 liraya şu an piyasada aracımız yok" diye konuştu. - KONYA