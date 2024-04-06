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Bayram Tatili Başlarken Vatandaşlar Yola Çıktı

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlarken vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Trafik denetimine katılan ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Havadan, karadan her türlü denetimi gerçekleştiriyoruz. Şu an itibariyle yaklaşık 477 personel ve 118 ekiple beraber her gün sahada olacağız. Vatandaşların trafik kurallarına uymalarını, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, aşırı süratten kaçınmalarını, mutlaka emniyet kemeri takmalarını hatırlatıyoruz. Bayramlar sevinç ve kavuşma günleri, ayrılık ve hüzün günleri olmasın. Dikkat edelim" dedi.

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Kimisi ailesinin yanına bayram iznine giderken kimisi de tatil beldelerine gitmek için yola çıktı. Çoğu yerde bayram trafiği yaşanırken Kocaeli'de de kazaların önüne geçmek için yoğun tedbir alınıyor. Otoyol boyunca radarlı hız kontrolleri yapılırken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyarılar yapılıyor. Polis ve jandarma ekipleri bayram boyunca sahadaki görevini sürdürecek.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'da Gebze'de emniyet trafik uygulama noktası ziyaret etti. Yavuz, denetim noktasında durdurulan araçların sürücülerine trafik kuralları ve emniyet kemerinin önemi hatırlattı. Denetimleri gerçekleştiren jandarma ve polis ekiplerinin bayramını da kutlayan Vali Yavuz'a İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman eşlik ederek vatandaşlara uyarılarda bulunarak hediye verdi.

"477 personel ve 118 ekiple beraber her gün sahada olacağız"

Açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Ramazan'ın sonuna geliyoruz ve bayram tatili başladı. Yoğun trafik var. Vatandaşlarımız sevdiklerine, memleketlerine kavuşmak için yollara çıktı. Bizler de İçişleri Bakanlığımızın talimatı ve valiliğimizin koordinasyonunda emniyet ile jandarma birimlerimizle vatandaşlarımızın güvenli şekilde ulaşmak istedikleri yere ulaşmaları için her türlü trafik tedbirini almış bulunuyoruz. Özellikle havadan, karadan her türlü denetimi gerçekleştiriyoruz. Şu an itibariyle yaklaşık 477 personel ve 118 ekiple beraber her gün sahada olacağız. Şu ana kadar trafik akıcı, sadece İzmit tüneller bölgesinde yavaşlayan trafik akışı söz konusu. Ama yollarımızda ciddi trafik var. Dolayısıyla arkadaşlarımızla görev başındayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde yuvalarına kavuşmalarını diliyoruz. Bu vesileyle trafik kurallarına uymalarını, yorgun ve uykusuz yola çıkmamalarını, aşırı süratten mutlaka kaçınmalarını, emniyet kemeri takmalarını hatırlatıyoruz. Bir kez daha aziz milletimizin bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bayramlar sevinç ve kavuşma günleri, ayrılık ve hüzün günleri olmasın. Dikkat edelim" diye konuştu.

Ayrıca trafik yoğunluğu drone ile havadan çekildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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