Bayram sabahı tatlıcıda 'platonik aşk' cinayeti

Çalıştığı tatlıcıdaki platonik aşkını öldürüp intihar etti

ADANA - Adana'da bir tatlıcıda çalışan Rıdvan Sebuktekin, aynı iş yerinde çalıştığı platonik aşık olduğu Sultan Erdoğan'ı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir tatlıcıda sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, tatlıcıda çalışan Sultan Erdoğanve Rıdvan Sebuktekiniş yerine geldi.

Nişanlı olduğu öğrenilen Sultan Erdoğan'a platonik aşk besleyen Rıdvan Sebuktekin, bir süre sonra yanında getirdiği tabancayla henüz bilinmeyen bir nedenle dehşet saçtı. Tabancayla Erdoğan'ı vuran Sebuktekin, aynı silahla kendine de ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Rıdvan Sebuktekin ve Sultan Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada tatlıcı önüne gelen Sultan Erdoğan'ın yakınları gözyaşları dökerek fenalık geçirdi.

2 gencin cesedi polisin incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.