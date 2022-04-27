Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı - Haberler

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Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı

Yunusemre Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcıların denetimlerini sıklaştırdı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcıların denetimlerini sıklaştırdı.

Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan işletmeleri Ramazan Bayramı öncesi denetledi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcıların hijyen, ruhsat durumu ve fiyat konusunda denetlemede bulundu. Denetlemelerde kurallara uymayan işletmeler uyarılırken; kontrollerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği vurgulandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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