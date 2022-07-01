Bayram öncesi yolculara trafik kuralları ve emniyet kemeri uyarısı

MUĞLA Kurban Bayram öncesi Muğla'da trafik denetlemeleri yoğunlaşırken, Muğla Trafik Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu vatandaşları trafik kuralları ve emniyet kemeri uyardı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm yurtta olduğu gibi Muğla'da da trafik denetimleri sürüyor. Kontrol noktasında ekiplerle birlikte denetimlere katılan Muğla İl Trafik Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu vatandaşlara güvenli yolculuk için uyarılarda bulundu. İl Trafik Şube Müdürü Dadaşoğlu, "Bizim trafikte 5 tane kırmızı çizgimiz var. Bunlar; yayaların geçiş önceliği, alkol, hız, emniyet kemeri ve cep telefonu. Uygulamalardaki amacımız insanlara ceza yazmak değil, kazalar olmadan önce önleyici olabilmek. Kurban Bayramı öncesinde kazaları önleyebilmek için uygulamalarımızı sıklaştırdık. Ne kadar kazamız olmaz ise biz kendimizi o kadar başarılı sayıyoruz. Tüm yolcularımıza kazasız belasız sağlık, mutluluk huzur içerisinde iyi yolcuklar iyi tatiller diliyoruz "dedi.