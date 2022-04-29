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Bayram öncesi trafik ve asayiş denetimi artırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayram öncesi trafik ve asayiş denetimi artırıldı

Zonguldak'ta sürücüler bayramda yoğunlaşacak olan trafiğe karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta sürücüler bayramda yoğunlaşacak olan trafiğe karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşan bayram öncesinde trafik ve asayiş denetimleri yapılmaya devam ediyor. Zonguldak Kent merkezinde trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalar çerçevesinde sürücülerin ehliyet ve ruhsatları kontrol edildi. Ayrıca kimlik sorgulaması yapılarak Aranan şahısların kontrolü gerçekleştirildi. Trafik polisi tarafından sürücüler bayramda yoğun trafik sebebiyle daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Bayram, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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