Bayram öncesi Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik denetimi - Haberler

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Bayram öncesi Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayram öncesi Tekirdağ-Çanakkale yolunda trafik denetimi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi kazaların önüne geçmek için Tekirdağ-Çanakkale karayolunda trafik denetimi yaptı.

ÇANAKKALE (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesi kazaların önüne geçmek için Tekirdağ- Çanakkale karayolunda trafik denetimi yaptı.

Trafik polisleri, bayram öncesi yollarda yaşanan trafik kazalarını önleyebilmek için Tekirdağ-Çanakkale karayolu üzerinde Malkara Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde denetleme yaptılar. Araçlar durdurularak evraklar kontrol edildi. Bayram öncesinde meydana gelebilecek olası kazalara karşı ise araç sürücüleri ve yolculara uyarılarda bulunarak, trafiğe çıktıkları andan itibaren emniyet kemerlerini muhakkak takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Araçlarda bulunan küçük yolculara ise polis ekiplerince kırmızı düdük ve trafik dedektifleri kartları teslim edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı, Çanakkale, Tekirdağ, Bayram, 3. Sayfa, Haberler

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