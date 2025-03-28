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Bayram Öncesi Sürücülere Sıkı Trafik Denetimi

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Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi polis ve jandarma ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla sürücülere sıkı denetimler uyguladı. Emniyet kemeri, hız ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bayram öncesi kolluk kuvvetlerinden sürücülere sıkı denetim

SAMSUN - Samsun'da Ramazan Bayramı öncesi polis ve jandarma ekipleri tarafından trafik denetimleri artırıldı. Sürücüler emniyet kemeri, hız ve trafik kuralları konusunda uyarılırken, yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Ramazan Bayramı öncesinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-Ankara Karayolu Polis Uygulama Noktası'nda müşterek trafik denetimi gerçekleştirdi. Yola çıkan sürücüler, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırları ve trafik kurallarına uyum konusunda bilgilendirildi. Yetkililer, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceğini vurgularken, sürücülerin trafik kurallarına tam uyum göstermelerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Trafik uygulamasına katılan sürücüler de denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak adına önemli olduğunu belirterek, uygulamalardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bazı sürücüler, bilinçlendirme çalışmaları sayesinde trafik kurallarına uyma konusunda daha fazla hassasiyet gösterdiklerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - 3.Sayfa
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