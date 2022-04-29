Bayram öncesi Manisa'da helikopterli trafik denetimi - Haberler

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Bayram öncesi Manisa'da helikopterli trafik denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayram öncesi Manisa'da helikopterli trafik denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda helikopter destekli trafik denetim yapıldı.

GÖLMARMARA, MANİSA (İHA) - Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Manisa- Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda helikopter destekli trafik denetim yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu, Salihli-Gölmarmara-Akhisar Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda bugün 09.30-11.30 saatleri arasında, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 6 Jandarma Trafik Timi, 3 Motosikletli Trafik Timi, 1 Motosikletli Asayiş Timi, 6 Jandarma Asayiş Timi ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 5 Bölge Trafik Ekibi olmak üzere toplam 62 personel katıldı.

Denetim sonucunda 1.114 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 71 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 9 aracın trafikten men edildiği uygulamada UYAP kaydı (ifadesi alınması hakkında yakalama kaydı) ile aranan 1 şahıs da yakalandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gölmarmara, Turgutlu, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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