Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı - Haberler

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Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayram öncesi huzur uygulaması: 9 şahıs yakalandı

Kocaeli'de polis ekipleri, bayram öncesi huzur ve güven uygulaması yaptı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de polis ekipleri, bayram öncesi huzur ve güven uygulaması yaptı. Çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin farklı noktalarında huzur uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde 4 bin 339 şahıs ve 499 araç kontrol edildi. 3 araç trafikten men edilirken, 41 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger, Kocaeli, Bayram, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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