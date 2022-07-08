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Bayram öncesi havadan ve karadan denetim yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bayram öncesi havadan ve karadan denetim yapıldı

Trafik Denetleme Şube ekipleri, bayram öncesi helikopter destekli denetim yaptı.

Trafik Denetleme Şube ekipleri, bayram öncesi helikopter destekli denetim yaptı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için kentteki trafik tedbirlerini arttırdı.Ekipler, havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi. Ana arterler başta olmak üzere farklı bölgelerde çok sayıda uygulama noktası kuruldu. Havadan ve karadan sürdürülen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelinde trafikteki kural ihlalleri denetlendi. Bayram tatili için yola çıkan vatandaşlar, Çamlıca gişeleri ve Mahmutbey gişelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Öte yandan kural ihlali yapan araçlar, helikopterden tespit edilerek karadaki ekiplere bildirildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İstanbul 3. Sayfa Haberler

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