Bayram günü yaşanan haşere yoğunluğu ekipleri harekete geçirdi

ŞANLIURFA – Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kurbanlık hayvan kesimi sonrası yoğun bir şekilde görülen haşereler belediye ekiplerini harekete geçirdi.

İlçe kırsalında kesilen kurbanlıkların ardından yoğun bir şekilde görülen karasinek ve sivrisinekler için belediye ekipleri harekete geçti. Ağılcık kırsal Mahallesi'nde gece saatlerinde sivrisinek, gündüz saatlerinde ise ortaya çıkan karasinekler nedeniyle belediye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye giden Siverek Belediyesi ilaçlama ekibi, en ücra köşelere kadar ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Bayramın birinci günü başlayan ve evler ile ahırların da ilaçlandığı çalışma, bugün sabah saatlerinde de devam etti.

Mahalle sakinleri gündüz karasinek, gece saatlerinde ise sivrisineklerden dolayı rahatsız olduklarını, ilaçlama yapan ekipler ile Siverek Belediyesine teşekkür ettiklerini belirtti.

Öte yandan, ekiplerin yoğun bir şekilde bölge genelinde çalışmalarını yürüttüğü öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa