Bayram günü kabusu yaşadılar: Otomobil yolda oynayan çocuğa çarptı Bayram günü kabusu yaşadılar: Otomobil yolda oynayan çocuğa çarptıSAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil, yolda oynayan kız çocuğuna çarptı. Bayram günü kabusu yaşadılar: Otomobil yolda oynayan çocuğa çarptı SAKARYA Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobil, yolda oynayan kız çocuğuna çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Hızırtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yolda oynayan kız çocuğuna otomobil çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya - 3. Sayfa Sakarya 3. Sayfa Haberler

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