Bayram eğlencesi kana bulandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, köyde Kurban Bayramı için yapılan köy eğlencesinde, köy muhtarının tabancasından çıkan kurşun ile bir vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Bozkurt'un Tezcan köyü Kayaardı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, köyde Kurban Bayramı için yapılan eğlencede, köy muhtarı M.Ö., tabanca ile havaya ateş açtı. Patlayan silahın kurşunu, alanda bulunan Hamdi Çelik'e isabet etti. Çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından, yaralanan Çelik, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çelik, hayatını kaybetti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kurşunun köy muhtarı M.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından M.Ö. gözaltına alındı.

Olayla ilgili, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa