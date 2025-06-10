Bayram Dönüşü Kocaeli'de Otomobil Alev Alev Yandı

Bayram Dönüşü Kocaeli'de Otomobil Alev Alev Yandı
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Bayram Dönüşü Kocaeli'de Otomobil Alev Alev Yandı
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Kocaeli TEM otoyolunda bayram dönüşü yolculuk eden otomobil bir anda alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı, ancak otomobil kullanılmaz hale geldi.

Bayram dönüşü otomobil alev alev yandı

KOCAELİ - TEM otoyolu Körfez geçişinde bir otomobil alev alev yandı.

Olay, gece 01.00 sıralarında İstanbul istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Bayram tatilinden dönenleri taşıdığı öğrenilen otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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