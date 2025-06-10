Bayram Dönüşü Kocaeli'de Otomobil Alev Alev Yandı

Bayram dönüşü otomobil alev alev yandı

KOCAELİ - TEM otoyolu Körfez geçişinde bir otomobil alev alev yandı.

Olay, gece 01.00 sıralarında İstanbul istikameti Kirazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Bayram tatilinden dönenleri taşıdığı öğrenilen otomobil bir anda alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.