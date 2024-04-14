Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bayram dönüş yolundaki kazada hayatını kaybeden baba ile kızının cenazesi Hatay'a gönderildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram dönüş yolundaki kazada hayatını kaybeden baba ile kızının cenazesi Hatay'a gönderildi

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonetin otomobile arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden baba Ahmet Sıraç ile kızı Sudenaz Sıraç'ın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkii İstanbul istikametinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kazada, Ö.A. idaresindeki 34 CZK 737 plakalı kapalı kasa kamyonet aynı yönde giden Ahmet Sıraç hakimiyetindeki 31 ACS 759 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrilirken bariyere çarpan otomobil 100 metre sürüklenerek durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Ahmet Sıraç'ın arka koltukta oturan kızı Sudenaz Sıraç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ahmet Sıraç, eşi E. Sıraç ve aynı isimdeki kızı E. Sıraç ile kamyonet sürücü Ö.A.'nın eşi G.A. ve ismi öğrenilmeyen oğlu çevre hastanelere sevk edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Sıraç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Ö.A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Cenazeler Hatay'da toprağa verilecek

Ramazan Bayramı sebebiyle Hatay'a giden ailenin dönüş yolunda kaza geçirdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen baba ve kızının cenazesi defnedilmek üzere Hatay'a gönderildi. Kazada yaralanan E. Sıraç ile aynı isimdeki kızı E. Sıraç ve G.A. ile ismi öğrenilemeyen oğlunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmara Hatay Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Almanya'da şampiyon kim oldu? 2024 Almanya Bundesliga Şampiyonu belli oldu Karagümrük Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Karagümrük FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Karagümrük Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Karagümrük FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! SGK'dan çalışan annelere 325 euro destek başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İsrail İran'a saldıracak mı? İsrail-İran savaşında son durum! Karagümrük Fenerbahçe maçı yabancı VAR hakemi kim? VAR'da yabancı hakem mi var? Bein Sports CANLI izle! (KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI izle! 14 Nisan Karagümrük FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Nisan benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 14-15 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14-15 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title