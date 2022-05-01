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Karısını öldürüp oğlunu yaralayan zanlı ormanda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karısını öldürüp oğlunu yaralayan zanlı ormanda yakalandı Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra kaçan ve ormanlık alanda yakalanan zanlı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

DÜZCE (İHA) - Karısını öldürüp oğlunu yaralayan zanlı ormanda yakalandı

DÜZCE - Düzce'de boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra kaçan ve ormanlık alanda yakalanan zanlı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Alkan'ı öldüren, araya girip olayı ayırmak isteyen oğlu Müslüm Alkan'ı yaralayan zanlı Durdu Alkan, olay yerinden kaçıp ormanlık alana saklandı. Yapılan çalışmanın ardından katil zanlısı jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaralı olarak bulundu. Zanlı kontrol amaçlı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Zanlı hastanedeki kontrollerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - 3. Sayfa

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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