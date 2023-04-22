Bayram arefesinde 1 kişinin öldüğü feci kaza kamerada

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Ramazan Bayramı arefesinde Çankırı il merkezi D765 karayolu Hacı Ali Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. (27) yönetimindeki 18 AAT 506 plakalı BMW marka otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen S.K. (49) 06 BF 4133 plakalı Tofaş marka otomobile çarptı. Kazada sürücüler ile A.K. (40), H.K. (23), Y.A. (21) ve V.K. (20) yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından araçlardan çıkartılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Y.A yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. V.K.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Olayla ile ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda dönüş yapmak isteyen otomobile aynı istikamette seyir halinde olan otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan iki otomobil de metrelerce savruluyor. - ÇANKIRI