Bayrak Direği Devrildi, 9 Yaşındaki Öğrenci Yaralandı

İzmir'in Urla ilçesinde Atatürk İlköğretim Okulu'nda bayrak direğinin devrilmesi sonucu 9 yaşındaki bir öğrenci yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Hasan Ali Yıldız'a dikiş atıldı. Veliler okula akın ederken, polis soruşturma başlattı.

İzmir'in Urla ilçesinde bir okulda bahçedeki bayrak direğinin devrilmesi sonucu 9 yaşındaki öğrenci yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Urla Atatürk İlköğretim Okulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Teneffüs sırasında bahçede oyun oynayan çocukların üzerine yaklaşık 7 metre uzunluğundaki bayrak direği devrildi. 3. sınıfta okuyan Hasan Ali Yıldız (9) isimli öğrenci, direğin altında kalarak sağ bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun bacağına dikiş atıldı.

Olayı duyan veliler okula akın ederken, polis bayrak direği üzerinde parmak izi tespiti yaptı. Bu arada direği tutan vidalardan birinin yerinde olmadığı iddia edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
