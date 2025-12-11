Bayburt'un güvenlik filosuna 34 yeni araç eklendi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünün araç filosuna eklenen toplam 34 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı. Hayırsever iş insanlarının katkılarıyla kente kazandırılan 34 yeni aracın 22'si Emniyet Müdürlüğüne, 12'si ise Jandarma Komutanlığına tahsis edildi.

Saat Kulesi Meydanı'nda gerçekleştirilen araç teslim töreni, Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından yapılan dualarla başladı. Törene, il protokol üyeleri, hayırsever iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Yeni araçlar, kentteki emniyet ve asayiş hizmetlerinin daha etkin ve hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla güvenlik birimlerinin envanterine eklendi.

Güvenlik güçlerinin imkanlarının güçlendirildiğini belirten Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Milletimizin huzur ve güvenliği için Bayburt jandarma ve emniyet teşkilatımıza tahsis edilen 34 yeni araç, asayişten trafik güvenliğine, olaylara müdahale hızından suçla mücadele kapasitesine kadar birçok alanda ilimize yeni bir dönemi kazandıracaktır" ifadelerini kullanarak, "Bu araçlar sadece birer teçhizat değil, devletimizin vatandaşının güvenliğine verdiği önemin ve Bayburt'ta yaşayan her bir ferdimizin huzuruna dair verdiğimiz sözün somut birer teminatıdır. Güvenlik teşkilatımıza verilen bu güçlü destek, devlet-millet birlikteliğinin en güzel tezahürlerinden birisidir" şeklinde konuştu.

Vali Eldivan, araçların Bayburt'a kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, sürece destek veren Bayburtlu iş insanlarına da şükranlarını iletti. Vali Eldivan, teslim edilen araçların kentte huzur ve güvenliğin artırılmasına katkı sağlayacağını belirterek, yeni araçların Bayburt'a ve güvenlik güçlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Teslim töreni, yeni araçların vatandaşlara tanıtılması amacıyla yapılan bir şehir turuyla sona erdi. - BAYBURT