Bayburt'taki Kop Tüneli Şantiyesinde Yangın Çıktı
Bayburt Group İnşaat'a ait Kop Tünel şantiyesinde gece saatlerinde çıkan yangında can kaybı yaşanmadı ancak maddi hasar meydana geldi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Bayburt Group İnşaat firmasına ait Kop Tünel inşaat şantiyesinde gece saatlerinde yangın çıktı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.
Bayburt-Erzurum kara yolu üzerindeki Kop Tünel şantiyesindeki konteynerlerde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Olay yerine itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının neden kaynaklı olduğu henüz tespit edilemezken, büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa