Bayburt'ta Zihinsel Engelli Vatandaş Drone ile Bulundu

Bayburt'ta Zihinsel Engelli Vatandaş Drone ile Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin drone destekli arama çalışmaları sayesinde sağ salim bulundu. Kayıp vatandaşın bulunma anları drone kamerasıyla kaydedildi.

Bayburt merkeze bağlı Bayırtepe köyünde gece saatlerinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin drone destekli arama kurtarma çalışmasıyla sağ salim bulundu ve ailesine teslim edildi. O anlar, drone termal kamerasına yansıdı.

Zihinsel engelli vatandaşın gece saatlerinde kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Bayburt AFAD Drone Destekli Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, köyde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan drone termal kamerası sayesinde, kayıp vatandaş köyünden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kırsal alanda olduğu tespit edildi. Drone aracılığıyla belirlenen noktaya hızla ulaşan ekipler, zihinsel engelli vatandaşı sağlıklı bir şekilde buldu. Uzun süren endişeli bekleyişin ardından vatandaş, ailesine teslim edildi. Kayıp vatandaşın bulunma anları ve tüm arama kurtarma süreci, drone kamerası tarafından kaydedildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu

Ünlü tatil beldesinde 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İsrail Başbakanı Netanyahu: İran'a saldırılarda ABD bize yardım ediyor

Netanyahu, Trump'ı yalanladı! ABD'nin de savaşa girdiği kesinleşti
Serdal Adalı'dan paylaşım: 200 milyon euroluk müjde

Beşiktaş'a 200 milyon euroluk müjde
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
İran'dan yeni misilleme! Tel Aviv ve Hayfa'yı vurdular

İran'dan yeni misilleme! İsrail'in iki şehrini ağır saldırıya tuttular
Fenerbahçe yeni kalecisini ezeli rakibinden alıyor

Livakovic gidiyor! Yerine ezeli rakipten kaleci gelecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.