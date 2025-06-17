Bayburt'ta Zihinsel Engelli Vatandaş Drone ile Bulundu

Bayburt merkeze bağlı Bayırtepe köyünde gece saatlerinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş, AFAD ve jandarma ekiplerinin drone destekli arama kurtarma çalışmasıyla sağ salim bulundu ve ailesine teslim edildi. O anlar, drone termal kamerasına yansıdı.

Zihinsel engelli vatandaşın gece saatlerinde kaybolması üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine Bayburt AFAD Drone Destekli Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, köyde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan drone termal kamerası sayesinde, kayıp vatandaş köyünden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta kırsal alanda olduğu tespit edildi. Drone aracılığıyla belirlenen noktaya hızla ulaşan ekipler, zihinsel engelli vatandaşı sağlıklı bir şekilde buldu. Uzun süren endişeli bekleyişin ardından vatandaş, ailesine teslim edildi. Kayıp vatandaşın bulunma anları ve tüm arama kurtarma süreci, drone kamerası tarafından kaydedildi. - BAYBURT