Bayburt'ta Yoğun Kar Yağışı Depo Çatısını Çöktürdü
Bayburt'ta etkili olan yoğun kar yağışı, Yolaltı köyünde bir deponun çatısının çökmesine neden oldu. Çökme anı güvenlik kamerasında görüntülendi. Depoda maddi hasar meydana geldi.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bayburt'ta, deponun çatısının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kar, tipi ve soğuk hava Bayburt'ta hayatı olumsuz yönde etkilerken Yolaltı köyünde bir deponun çatısı çöktü. Kar yığınına dayanamayan çatının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hayri Tekin'e ait depoda maddi hasar oluştu. - BAYBURT