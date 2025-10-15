Haberler

Bayburt'ta Vatan ve Bayrak Sevgisi Duygulandırdı

Bayburt'ta bir yol kontrol noktasında, 76 yaşındaki Hüseyin Kaya'nın jandarma personeliyle gerçekleştirdiği sohbet, vatan ve bayrak sevgisinin ne denli derin olduğunu gözler önüne serdi. Kaya'nın bayrağını yanından ayırmadığı ve 'Bu bayraksız yola çıkmam' sözleri ile duygu dolu anlar yaşandı.

Bayburt'ta yol kontrol noktasında kimlik denetiminden geçen 76 yaşındaki Hüseyin Kaya ile jandarma personelinin arasındaki diyalog, vatan ve bayrak sevgisinin en saf halini gözler önüne serdi. Aracıyla yola çıkarken dahi ay yıldızlı Türk bayrağını yanından ayırmayan Kaya'nın, "Ben bu bayraksız yola çıkmam" sözleri, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Danişment Jandarma Yol Kontrol Uygulama Noktası'nda kimlik denetimi için durdurulan Bayburtlu Hüseyin Kaya, Bayburt İl Jandarma Komutanlığında görevli bir personelle kısa bir sohbete başladı.

Kimlik kontrolünün ardından sohbete devam eden Kaya, jandarma personeline nereli olduğunu sordu. Farklı bir memleketten olan jandarma personeli, "Her yer bizim, bayrağın dalgalandığı her yer bizim" yanıtını verdi.

Bu cevabın üzerine Kaya, aracının içinde bulunan şanlı Türk bayrağını işaret edip, "Bu bayraksız arabaya binilmez" diyerek, bayrağa olan derin bağlılığını dile getirdi.

Kaya'nın bu içten sözleri karşısında duygulanan jandarma personeli de, "Allah bayrağımızın gölgesinde yaşamayı hepimize nasip etsin. Rabbim gölgesini eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Bayrak ve vatan sevgisinin nesiller arası köprü kurduğu bu samimi anların ardından Kaya, jandarma ekiplerini Allah'a emanet ederek, yolculuğuna devam etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
