Bayburt'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bayburt'ta polisin yaptığı çalışmalar sonucunda biri İran uyruklu 2 şüphelinin üzerinden toplamda 43 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, arama yapılan farklı bir şahsın da üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araç içerisindeki T.B. isimli şahıs üzerinde yapılan adli aramada 25 adet sentetik ecza maddesi, S.G isimli şahıs üzerinde de bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Bununla birlikte durumundan şüphelenilen İran uyruklu A.S.G isimli şahıs üzerinde yapılan incelemeler neticesinde 18 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem yapılarak, gerekli tahkikat başlatıldı. - BAYBURT