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Bayburt'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Bayburt'ta Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Bayburt'ta yapılan polis operasyonunda İran uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere iki şüphelinin üzerinden 43 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, başka bir şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta polisin yaptığı çalışmalar sonucunda biri İran uyruklu 2 şüphelinin üzerinden toplamda 43 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, arama yapılan farklı bir şahsın da üzerinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araç içerisindeki T.B. isimli şahıs üzerinde yapılan adli aramada 25 adet sentetik ecza maddesi, S.G isimli şahıs üzerinde de bir adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Bununla birlikte durumundan şüphelenilen İran uyruklu A.S.G isimli şahıs üzerinde yapılan incelemeler neticesinde 18 adet sentetik ecza maddesi bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem yapılarak, gerekli tahkikat başlatıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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