Haberler

Bayburt'ta Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle İran Uyruklu Şahıs Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta narkotik polisinin yaptığı operasyonda, mide ve bağırsaklarından 588,55 gram metamfetamin çıkarılan İran uyruklu şahıs tutuklandı.

Bayburt'ta uyuşturucuyu ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan İran uyruklu şahsın mide ve bağırsaklarından 588,55 gr metamfetamin çıkarıldı. Şahıs tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Narkotik Madde Kullanımı İmal ve Ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan analiz çalışmaları sonucunda durumundan şüphelenilen D.A. isimli İran uyruklu şahsın Bayburt Devlet Hastanesinde yapılan iç beden muayenesinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı madde olduğu görüldü.

Şüpheli şahsın içinden 588,55 gram metamfetamin maddesi çıkarıldı. T.C.K madde 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan adli işlem yapılan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucu soruşturması derinleşiyor! Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu listede

Demet Evgar, Özge Özpirinçci ve çok sayıda oyuncu gözaltında
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.