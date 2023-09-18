Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Bayburt'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık bir alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, kök kenevir, esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde ormanlık bir alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, takibe aldıkları T.T. ve H.M.A'nın bulunduğu aracı durdurdu.

Zanlıların üst aramasında, 2 kök kenevir ile içime hazır bir miktar esrarın yanı sıra ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da 13 kök kenevir, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 70 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.