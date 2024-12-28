Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta polisin arama yaptığı şahsın üzerinden bir miktar bonzai maddesi çıktı, şüpheli şahısa uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durumundan şüphelenilen şahıs üzerinde yapılan incelemeler neticesinde bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. H.K. isimli şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT