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Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
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Bayburt'ta polisin arama yaptığı iki şüpheli üzerinde çeşitli uyuşturucu maddeler bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şüphelilere adli işlem yapıldı.

Bayburt'ta polisin arama yaptığı 2 şüphelinin üzerinde farklı miktarlarda çeşitli uyuşturucu maddesi bulundu. Ekiplerce uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheli şahıslara adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.O ve D.Z isimli şahıslar üzerinde yapılan adli aramalarda farklı miktarlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirdi. Şüpheli şahıslara 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem uygulandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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