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Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı

Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı
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Bayburt'ta polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada iki kişinin üzerlerinden uyuşturucu madde çıktı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta polisin durdurarak arama yaptığı araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu maddeye polis ekiplerince el konulurken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisinde bulunan Z.P ve E.K isimli şahısların üzerleri de arandı, yapılan adli aramada şüphelilerin üzerinden bir miktar bonzai ve esrar maddesi çıktı. Çıkan uyuşturucu maddesine el konularak, şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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