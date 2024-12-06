Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Şahıs Gözaltına Alındı
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü, durdurulan bir araçta yapılan arama sonucunda iki şahsın üzerinde bonzai maddesi buldu. Ekipler, uyuşturucu maddeye el koyarak şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince durdurulan araçta yapılan aramalar sonucunda 2 şahsın üzerinde bir miktar bonzai maddesi bulundu.
Bulunan uyuşturucu maddeye ekiplerce el konuldu, şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden de uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - BAYBURT