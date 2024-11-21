Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Yakalandı
Bayburt'ta durdurulan otobüs ve minibüsteki aramada iki kişi, 8,97 gram esrar ve sentetik ecza ile yakalanarak adli işleme tabi tutuldu.
Bayburt'ta durdurulan otobüs ve minibüs içerisinde yapılan aramada bir miktar esrar ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişiye adli işlem yapıldı.
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan otobüs ve minibüs içerisinde arama yapıldı. Aramada 2 şahıs üzerinden bir miktar sentetik ecza maddesi ile 8,97 gram esrar maddesi ele geçirildi.
TCK 191 uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 2 şahsa adli işlem yapıldı. - BAYBURT