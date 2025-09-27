Haberler

Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 92 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 92 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
Güncelleme:
Bayburt'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir yolcu otobüsünde İran uyruklu bir şahsın üzerinde 92 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, yolcu otobüsünde yolculuk yapan İran uyruklu bir şahsın üzerinde ve eşyaları arasında 92 gram metamfetamin maddesi bulundu.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan saha ve analiz çalışmaları kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan Y.S. isimli İran uyruklu şahsın üzerinde ve eşyaları arasında arama yapıldı. Aramada 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
