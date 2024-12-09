Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Sentetik Ecza ve 16,96 Gr Esrar Ele Geçirildi

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, bir şahsın üzerinden 3 adet sentetik ecza maddesi ve 16,96 gr esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuya ekiplerce el konulurken, şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı.

Suçlularla mücadelenin devam edeceğini bildiren Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünden, "112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA uygulaması ile yapılan ihbarları Narkotik Vaka Analiz Sistemi(NARVAS) ile analiz edip halkımızın da desteğini alarak suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" açıklaması yapıldı. - BAYBURT