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Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
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Bayburt'ta polisin durdurduğu araçta yapılan aramada iki şüphelinin üzerinden esrar ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta polisin durduğu araba içerisinde arama yapılan iki şüphelinin üzerinden bir miktar esrar ve sentetik ecza maddesi çıktı, uyuşturucu maddeye ekiplerce el konuldu, 2 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince narkotik madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucunda durdurulan araç ve içerisinde bulunan A.T ve H.Ç isimli şahıslar üzerinde yapılan adli aramada bir miktar esrar ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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